Москвич упал с высоты в торговом центре и разбился В Москве мужчина погиб после падения в ТЦ возле станции «Сходненская»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мужчина умер 4 апреля, упав с высоты в московском торговом центре рядом со станцией метро «Сходненская», сообщает MK.RU. Житель столицы скончался от полученных травм в машине скорой помощи по дороге в больницу.

После падения одного из посетителей администрация торгового центра обратилась по громкой связи к врачам, которые могли находиться в здании. На помощь мужчине подоспели несколько человек. Они попытались оказать пострадавшему помощь до приезда скорой. Погибший жил рядом и работал водителем, у него осталась взрослая дочь.

Ранее в Сети опубликовали кадры падения мужчины под электричку на железнодорожной станции Щербинка в Новой Москве. Застряв между поездом и перроном, он не растерялся и успел выкурить сигарету. В результате инцидента мужчина не пострадал.

Также ранее стало известно о падении дерева на девочку в Московской области из-за сильного ветра. Пострадавшую доставили в больницу. Уточнялось, что врачи диагностировали у несовершеннолетней гематому на виске и черепно-мозговую травму.

До этого СМИ сообщали о падении балконной рамы на легковой автомобиль на северо-западе Москвы из-за ветра. В результате у машины разбито заднее стекло.