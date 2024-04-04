Москвич провалился под электричку, выкурил сигарету и попал на видео Мужчина провалился под электричку на станции Щербинка в Новой Москве и застрял

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Новой Москве мужчина провалился под электричку на железнодорожной станции Щербинка и застрял, соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы». Будучи зажатым между поездом и перроном, он не растерялся и успел выкурить сигарету. По данным канала, мужчина не пострадал.

Инцидент произошел вечером 3 апреля. На видео видно, как пассажиры пытаются помочь мужчине, который провалился в узкое пространство между перроном и поездом. В итоге собравшиеся решили дождаться помощи спасателей.

В конце марта на серой ветке московского метро случился сбой из-за человека на путях. Происшествие случилось на станции «Нахимовский проспект». Спустя 20 минут в дептрансе сообщили, что движение на серой ветке восстановлено. Других подробностей случившегося не было.

14 марта на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии мужчина во время ссоры толкнул девушку под электропоезд, однако трагедии удалось избежать благодаря машинисту, применившему экстренное торможение. Пострадавшая не получила серьезных травм, она успела сгруппироваться и упала в желоб между рельсами.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 39-летнего мужчину, а позже отправили его под стражу на два месяца. Следователи московского управления СК РФ возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. На допросе задержанный признался в содеянном и заявил, что поступил так из-за расставания с потерпевшей.