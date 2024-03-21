Человек упал на пути на серой ветке московского метро Дептранс: на Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения из-за человека на пути

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На серой ветке московского метро случился сбой из-за человека на путях, сообщает столичный дептранс. При этом в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, добавили в ведомстве.

На Серпуховско-Тимирязевской линии нет движения поездов от «Южной» до «Нагорной» из-за человека на пути, — сказано в публикации.

По информации Telegram-канала «Осторожно, Москва», происшествие случилось на станции «Нахимовский проспект». Спустя 20 мин в дептрансе сообщили, что движение на серой ветке восстановлено. Других подробностей нет.

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