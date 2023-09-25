Москвич пожаловался в полицию на девушку за отказ оплатить счет в кафе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 28-летний мужчина пожаловался в полицию на девушку за то, что она отказалась оплачивать счет в кафе, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его мнению, рассчитываться с заведением должна была именно она, поскольку заказала больше него.

Пара познакомилась в одном из мобильных приложений. Свидание проходило в кафе на проспекте Мира. Общий счет составил 16 тысяч рублей. Девушка предложила разделить эту сумму на двоих, но мужчина отказался. После этого она покинула заведение.

Ранее сообщалось, что жительницу Москвы обокрали на первом свидании. Россиянка познакомилась с мужчиной в соответствующем приложении и позвала его в гости. Злоумышленник воспользовался случаем и украл у потерпевшей деньги и драгоценности, после чего сбежал.

В мае уроженка Башкирии на три дня пропала в Москве после свидания с мужчиной, с которым она познакомилась в дейтинговом приложении. После исчезновения подруга подключила к поискам всех родственников, друзей и полицию. Оказалось, что девушка просто потеряла телефон во время свидания и отправилась на дачу к новому знакомому.