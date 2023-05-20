Московское метро стало удобнее для слабовидящих пассажиров На турникетах московского метро появились надписи для слабовидящих пассажиров

Фото: t.me/mos_sobyanin

В московском метро на всех турникетах появились тактильные надписи для слабовидящих пассажиров, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что аналогичные надписи размещены также на колоннах экстренного вызова метро и МЦК.

В Московском метрополитене на всех турникетах разместили тактильные надписи для слабовидящих пассажиров. На них нанесен указатель «Вход» шрифтом Брайля, — написал градоначальник.

Он также отметил, что на 52 станциях увеличен уровень освещенности. Кроме того, свыше четырех тысяч вагонов метро оборудованы тональной и световой сигнализацией о закрытии дверей.

Собянин напомнил москвичам, что слабовидящие горожане могут воспользоваться услугой сопровождения от Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП). Для этого необходимо оставить заявку на сайте метрополитена.

1 марта состоялась церемония открытия Большой кольцевой линии Московского метрополитена. В ней посредством видеосвязи принял участие президент Владимир Путин. Он отметил, что столь масштабный проект был осуществлен благодаря упорству правительства Москвы, и поблагодарил строителей, которым удалось реализовать проект в сжатые сроки.