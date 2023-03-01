Путин поздравил Москву с запуском Большой кольцевой линии метро

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

1 марта 2023 года. Президент РФ Владимир Путин (на экране слева) в режиме видеосвязи принимает участие в открытии Большой кольцевой линии московского метро

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Москвы и Подмосковья с открытием Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Глава государства в ходе церемонии открытия отметил, что столь масштабный проект был осуществлен благодаря упорству правительства Москвы, и поблагодарил строителей, которым удалось реализовать проект в сжатые сроки.

Поздравляю москвичей с этим замечательным событием, — сказал Путин.

Путин участвовал в мероприятии в видеоформате, на самой церемонии открытия БКЛ также присутствовал мэр Москвы Сергей Собянин. В ходе обращения российский лидер сообщил, что постарается показать БКЛ китайской делегации, когда Москву посетит председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, 70-километровая линия стала крупнейшим подземным кольцом в мире.

Большое кольцо начали строить в 2011 году. Первый участок, от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр», открылся в феврале 2018 года. 1 марта 2023 года были введены в эксплуатацию девять последних станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский затон», «Кленовый бульвар», «Каширская» и «Варшавская».

Ранее в пресс-служба Кремля сообщили, что запуск новой линии улучшит транспортное обслуживание 34 московских районов, в которых проживает 3,3 млн человек. На многих маршрутах при ежедневных поездках люди смогут экономить до 35–45 минут.