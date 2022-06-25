Московская неделя моды подвела итоги пятого дня показов

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Московская неделя моды в Концертном зале «Зарядье»

Пятый день Московской недели моды подарил жителям и гостям столицы показы известных и молодых брендов, а также презентации студенческих коллекций. Показ был открыт в парке «Зарядье», где коллективное шоу устроили в Большом амфитеатре выпускники Британской высшей школы дизайна и такие бренды, как SASHINA DESIGNER LABEL, SOL ANGELANN, BEENA, 1377, Measure, Gerda Irene, VICTORIA ANDREYANOVA, Sasha Gapanovich и SHATU 1997.

На ВДНХ, где центром мероприятия снова стала площадь возле фонтана «Дружба народов», зрители могли увидеть образы от Irina_Kotmi, Mila Anderst, LENALANKO, Nelly Kruk, FIORI Dress Code и Craft Linen. Показ прошел под живую музыку от Shanyana & Guru Groove Foundation.

На Тверской улице были представлены бренды Wearnost (Верность), AGNIX, JUDY GREEN & Anna Skorokhodova Accessorize, Masha Goryacheva и Catarina Nova.

Организаторы напомнили, что в Музее моды в Гостином Дворе продолжает работу B2B-шоурум.

Четвёртый день Московской недели моды подарил публике ещё больше новых имён и запомнился несколькими зрелищными показами. Гости «Зарядья» увидели коллекции брендов Industry, EQ.ONA, DISOBEDIENCE, BITTE_RUHE, Osipova Dasha, STUDIO 29, VESTIAIRE и White Crow. На Москворецкой набережной прошел показ AKHMADULLINA, а на ВДНХ коллекции показали Aleksandr Nevskiy Designer, ARKHIPOVA.MOSCOW, GRUSHA.BRAND, Denis Detalov, PASESHNIC и Paulain.