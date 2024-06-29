Мошенники вынудили петербурженку поджечь чужое авто Baza: петербурженка подожгла автомобиль в Москве по указке мошенников

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Санкт-Петербурга подожгла чужой автомобиль в Москве, выполняя приказы мошенников, сообщает Telegram-канал Baza. По его информации, злоумышленники похитили у женщины 5,5 млн рублей.

Инцидент произошел днем 27 июня. Согласно публикации, когда петербурженка подожгла машину, хозяйка транспортного средства выбежала на улицу и спугнула, как ей показалось, седого мужчину. Огонь повредил бампер, крылья, дверь, фару и колесо автомобиля. Владелица авто обратилась в полицию, и правоохранители быстро нашли подозреваемую по камерам.

Поджигательницей оказалась 57-летняя жительница Санкт-Петербурга. Мошенники похитили у женщины деньги в середине июня. Когда она приехала в столицу в мини-отпуск, злоумышленники снова связались с ней и озвучили требования. По данным канала, бывший супруг хозяйки машины связан с правоохранительными органами, это могло стать причиной поджога.

Ранее Следственный комитет по Ростовской области сообщил о задержании 30-летнего жителя Новочеркасска, попытавшегося убить 54-летнюю мать. Он запер женщину в квартире и устроил поджог. По предварительной версии, мужчина пошел на преступление после ссоры.