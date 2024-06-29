Россиянин решил поджечь мать после ссоры Житель Новочеркасска запер мать в квартире после ссоры и поджег ее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Новочеркасске задержан 30-летний местный житель, который пытался убить 54-летнюю мать, устроив поджог и заперев ее в квартире, сообщает СУ СК по Ростовской области. По предварительным данным следствия, мужчина решил пойти на преступление после ссоры.

События разворачивались 24 июня в доме на улице Клещева. Мужчина, поссорившись с матерью, поджег мебель в одной из комнат и выбежал из квартиры, закрыв ее на ключ. После этого злоумышленник сбежал с места происшествия. Крики женщины услышали соседи, которые и помогли ей спастись.

Довести до конца свой преступный умысел, направленный на убийство, злоумышленник не смог по не зависящим от него причинам, так как услышавшие крики о помощи граждане выломали дверь и помогли женщине покинуть горящую квартиру, — сообщает ведомство.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. При этом подчеркивается, что задержанный свою вину признал, следователи продолжают расследование обстоятельств дела.

До этого в Москве к пожизненному лишению свободы приговорили 60-летнего мужчину, который поджег общежитие в центре города. Жертвами происшествия, согласно последним данным, стали семь человек.