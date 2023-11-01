Момент ДТП с двумя автомобилями и машиной скорой помощи на улице Капотня в Москве попал на видео, которое публикует Telegram-канал «112». По его данным, в результате аварии пострадали четыре человека.
На кадрах с видеорегистратора видно, как белый Porsche Cayenne на большой скорости врезается в Оpel, после чего вылетает на встречную полосу и сталкивается с машиной скорой. Ранее сообщалось, что в результате аварии водителя медицинского автомобиля зажало в салоне.
Ранее в Омске столкнулись два пассажирских автобуса, в результате за медицинской помощью обратились семь пассажиров. Трое женщин и мужчина были госпитализированы, еще двум женщинам и мужчине оказали помощь на месте. По предварительным данным, один из автобусов с девятью пассажирами нарушил дистанцию и врезался в другой автобус с 10 пассажирами, ехавший перед ним.
Утром 31 октября в Белгородской области столкнулись микроавтобус с работниками местного предприятия и грузовик. В результате ДТП два человека погибли, еще пятеро получили травмы и были доставлены в медучреждение. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя микроавтобуса.
В тот же день в Сургуте пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей. ДТП произошло на Нефтеюганском шоссе, где Toyota Camry занесло на встречу, после чего легковушка врезалась в Hyundai Solaris.