Александр Блинов

Момент крупного ДТП с машиной скорой на юго-востоке Москвы попал на видео Опубликовано видео момента ДТП с машиной скорой помощи на улице Капотня в Москве

1 ноября 2023 в 17:06

Фото: Денис Воронин/АГН «Москва»

Последствия ДТП с участием машины скорой помощи и двух автомобилей