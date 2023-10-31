Два человека погибли в ДТП под Белгородом

Фото: МВД РФ

Два человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате ДТП в Белгородской области, сообщается на сайте регионального управления МВД. Пострадавшие доставлены в больницу.

ДТП произошло утром 31 октября на шестом километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области. Там столкнулись микроавтобус, перевозивший работников местного предприятия, и грузовой автомобиль. По предварительным данным, виновником аварии является водитель микроавтобуса.

Движение на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено. На месте работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются обстоятельства аварии и данные погибших.

Ранее сообщалось, что в Сургуте столкнулись автомобили Toyota Camry и Hyundai Solaris. В результате ДТП пострадали пять человек, одного из них пришлось вызволять из машины с применением спецсредств.

В Бурятии накануне перевернулся пассажирский автобус с паломниками, направлявшимися к одной из буддийских святынь в регионе. После ДТП три человека были доставлены в больницу, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы и перелом ключицы.