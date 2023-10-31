Семь человек пострадали при столкновении двух автобусов в Омске

Фото: Прокуратура Омской области

Семь человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских автобусов в Омске, сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ГИБДД. Никто из пассажиров не получил серьезных травм. Накануне в городе прошел сильный снегопад.

За медицинской помощью обратились семь пассажиров. Три женщины и мужчина госпитализированы, еще двум женщинам и мужчине оказана помощь на месте, — рассказал собеседник издания.

По предварительным данным, автобус, в котором находились девять пассажиров, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в ехавший перед ним автобус с 10 пассажирами.

Ранее два человека погибли и еще пятеро получили травмы в результате ДТП в Белгородской области. На шестом километре дороги Короча — Губкин — граница Курской области столкнулись микроавтобус, перевозивший работников местного предприятия, и грузовой автомобиль. По предварительной информации, водитель микроавтобуса 1985 года рождения совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль.

До этого в Бурятии перевернулся пассажирский автобус с паломниками, направлявшимися к одной из буддийских святынь в регионе. После ДТП три человека были доставлены в больницу, у них диагностировали закрытые черепно-мозговые травмы.