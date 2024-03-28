Миллиардные расходы грозят Домодедово за повреждение самолета из ОАЭ SHOT: аэропорт Домодедово может заплатить до 1 млрд рублей за поврежденный борт

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Аэропорт Домодедово может заплатить до миллиарда рублей за поврежденный пассажирский самолет компании Emirates, в который накануне влетел водовоз, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, сумма будет складываться из стоимости ремонта Airbus A380, а также простоя борта. Возмещение ущерба готовы на себя взять страховые компании воздушной гавани.

Отмечается, что у судна серьезно пострадала обшивка центральной части фюзеляжа, а также есть риск повреждения шпангоута (основной поперечный элемент силового набора борта). Специальную оценочную комиссию из-за инцидента планируют создать в ОАЭ.

При этом канал пишет, что определенные трудности связаны с проблемами ввоза в Россию деталей для ремонта самолета из-за санкций. Чинить борт точно будут в России, поскольку вывезти его с такой пробоиной невозможно, добавили источники SHOT.

Значительной будет и сумма за простой лайнера, ежедневно он выполнял рейсы в Москву. Его вместимость — почти 500 кресел в трехклассовой компоновке.

27 марта стало известно, что водовоз аэропорта Домодедово повредил днище пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates за почти $500 млн. Предварительно, у водителя случился инсульт за рулем, его парализовало, после чего он потерял управление транспортным средством.

Рейс Москва — Дубай готовился на вылет, оставалась только заправка питьевой водой, когда водовоз въехал под брюхо самолета. 59-летнего водителя Владимира Р. после случившегося экстренно увезли в одну из столичных больниц.