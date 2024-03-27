В Домодедово водовоз протаранил самолет Mash: в Домодедово водовоз протаранил самолет авиакомпании Emirates

Фото: Wolfgang Kumm/dpa/Global Look Press

Водовоз аэропорта Домодедово повредил днище пассажирского самолета Airbus A380 авиакомпании Emirates за почти $500 млн, передает Telegram-канал Mash. Предварительно, водителю стало плохо.

Отмечается, что рейс Москва — Дубай готовился на вылет в 16:35, оставалось только заправка питьевой водой. Предварительно водителю водомашины стало плохо, он не смог остановиться и заехал под брюхо самолета.

Как сообщает канал, водителя водовоза, врезавшегося в Airbus A380 в аэропорту Домодедово, парализовало за рулем во время работы. По его данным, предварительной причиной инцидента стал инсульт. 59-летнего Владимира Р. экстренно увезли в одну из столичных больниц.

Ранее в самолете «Аэрофлота» на высоте примерно 11 тысяч метров случился пожар — вспыхнул терминал для безналичной оплаты. На борту, следовавшем рейсом в Стамбул, находились 138 пассажиров. ЧП произошло в салоне Boeing 737-800. В какой-то момент авиапассажиры почувствовали запах гари, который шел от места, где находился терминал по безналичной оплате за услуги на борту. Аппарат оперативно поместили в емкость с водой, в результате чего последствий удалось избежать.