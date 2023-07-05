Стало известно, где находятся Милашина и Немов Венедиктов заявил, что Милашина и Немов находятся в московской больнице

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подвергшиеся нападению в Чечне журналистка «Новой газеты» Елена Милашина и адвокат Александр Немов находятся в Москве, сообщил экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале. Их поместили в одну из столичных больниц.

Александр Немов, адвокат, и Елена Милашина, журналист «Новой газеты», избитые накануне в Чечне, уже в Москве и находятся в одной из московских больниц, — написал Венедиктов.

Журналистка и адвокат 4 июля были избиты в Грозном, куда приехали на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Сайди Янгулбаева.

По словам Милашиной и Немова, около пяти часов утра по дороге из аэропорта их автомобиль заблокировали три машины. Вооруженные люди вывели их из салона и избили, в том числе ногами по голове. Милашину и Немова госпитализировали с множественными ушибами. Нападавшие сломали журналистке пальцы, а адвоката, предположительно, ранили ножом в ногу.

Член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева заявила, что избиение Милашиной является преступлением по нескольким статьям, включая воспрепятствование журналистской деятельности.