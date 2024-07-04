Метеоролог раскрыла, почему посреди жары Москву накрыл ливень Метеоролог Позднякова: для июля ливни не являются внезапным явлением

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ливень и гроза, накрывшие Москву посреди аномальной жары, не являются внезапным и аномальным явлением для июля, рассказала NEWS.ru ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Синоптик пояснила, что их нельзя относить к категории урагана.

Ливень образовался не вдруг. Мы предупреждали о грозе и кратковременном дожде. Атмосферный фронт лежал по востоку Московской области. Это нельзя относить к категории урагана. Это июль, когда всегда жару сменяет более свежий воздух, что сопровождается погодными катаклизмами, — пояснила Позднякова.

По словам метеоролога, 3 июля на востоке Москвы произошло обострение атмосферного фронта. Позднякова уточнила, что усиления ветра немного сбили жару. Так, по ее словам, на ВДНХ температура воздуха упала сразу на восемь градусов.

В Москве были дожди на северо-востоке, а на большей части территории была настоящая июльская погода с локальными дождями, которые бывают с усилением ветра при грозе и дождями, которые немного сбили жару. На ВДНХ температура упала сразу на восемь градусов, — добавила метеоролог.

Врач Ольга Шарапова ранее рассказала, что нужно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать работоспособность в жару. По ее словам, из-за жаркой погоды появляется «тепловая лень». Специалист уточнила, что пережить жару во время работы будет легче, если перенести все важные дела на утро или вечер, когда температура ниже.