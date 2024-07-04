Врач посоветовала, как поддерживать работоспособность во время жары Врач Шарапова: во время работы в жару нужно пить достаточно воды

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Чтобы поддерживать работоспособность во время жары, нужно пить достаточно воды, рассказала в беседе с MIR24.TV врач Ольга Шарапова. По ее словам, из-за жаркой погоды появляется «тепловая лень».

Медик отметила, что пережить жару во время работы будет легче, если перенести все важные дела на утро или вечер, когда температура ниже. Рекомендуется уменьшить порции еды и пить достаточное количество воды, поскольку при обезвоживании могут усугубиться симптомы «тепловой лени».

Также лучше избегать прямых солнечных лучей и носить легкую одежду из натуральных материалов, добавила врач. Кроме того, можно использовать кондиционер или вентилятор, однако важно не переборщить, так как можно заболеть от переохлаждения даже в такую погоду. Жара опасна тем, что из-за нее может случиться тепловой удар.

При перегреве кровь приливает к коже, чтобы отдать тепло наружу. В результате сердце работает быстрее, пульс учащается, а кровяное давление падает. Кроме того, потоотделение увеличивается, чтобы помочь телу остыть, — объяснила Шарапова.

Ранее HR-эксперт Гарри Мурадян рассказал, если температура в офисе превышает 27 градусов, то работодатель обязан сократить рабочий день на один час. Если написанное в Трудовом кодексе РФ его не волнует, то можно вызвать трудовую инспекцию. В этом случае работодателю грозит штраф.