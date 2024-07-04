HR-эксперт ответил, обязан ли работодатель сократить рабочий день в жару HR-эксперт Мурадян: работников обязаны отпускать раньше, если выше 27 градусов

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Если температура в офисе превышает 27 градусов, то работодатель обязан сократить рабочий день на один час, рассказал в беседе с NEWS.ru HR-эксперт, член экспертного совета Госдумы по молодежной политике, вице-президент клуба молодых предпринимателей Росмолодежи Гарри Мурадян. Если написанное в Трудовом кодексе РФ его не волнует, то можно вызвать трудовую инспекцию. В этом случае работодателю грозит штраф.

Важно также понимать, что везде есть своя региональная специфика. Если мы говорим про регионы, для которых холода минус 30 градусов — привычное дело, то у них, конечно, есть свои нормативы и другие градусы. Также с точки зрения бытовой логики важно понимать, что, если ваш сотрудник сидит в духоте, его работоспособность снижается, — пояснил эксперт.

Он также заметил, что с бытовой точки зрения работодатель должен обеспечить комфортные условия труда для своих сотрудников.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин из-за жаркой погоды рекомендовал по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям. Ожидается, что изнуряющая погода сохранится до 4 июля. Из-за этого на станциях метро, некоторых станциях МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта выдают питьевую воду.