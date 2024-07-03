Собянин призвал беременных и пожилых не выходить на улицу Собянин призвал москвичей не выходить на улицу из-за жары 4 июля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр столицы Сергей Собянин рекомендовал по возможности не выходить на улицу людям старшего возраста, беременным женщинам и детям из-за жаркой погоды, которая сохранится 4 июля. В своем Telegram-канале он написал, что городские службы в эти дни работают в усиленном режиме.

Собянин рассказал, что питьевую воду раздают на станциях метро, некоторых станциях МЦД, ж/д вокзалах, а также на причалах регулярного речного электротранспорта. Мэр также призвал быть аккуратными и беречь себя.



Мэр уточнил, что в пятницу ожидается резкая перемена погоды: сильный ливень, ветер, грозу и даже град. При грозе — шквалистое усиление ветра до 20–25 м/с. Также ожидаются осадки свыше 50% от месячной нормы.

Ранее сообщалось, что на этой неделе на юге России продолжится аномальная жара, которая достигнет своего пика к выходным дням. В среду, 3 июля, температура в некоторых регионах юга России может достигнуть 38 градусов.

По словам метеорологов, теплые воздушные массы из субтропиков продолжат поступать на Русскую равнину в ближайшие дни. В конце недели ожидается приход более прохладного воздуха из Атлантики, однако на юге страны жара сохранится и к выходным дням достигнет своего максимума.