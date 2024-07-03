Стало известно, когда будет пик аномальной жары в России «Фобос»: аномальная жара в России будет усиливаться на этой неделе

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На этой неделе на юге России продолжится аномальная жара, которая достигнет своего пика к выходным дням, следует из прогноза центра погоды «Фобос». В среду, 3 июля, температура в некоторых регионах юга России может достигнуть 38 градусов.

По словам метеорологов, теплые воздушные массы из субтропиков продолжат поступать на Русскую равнину в ближайшие дни. В конце недели ожидается приход более прохладного воздуха из Атлантики, однако на юге страны жара сохранится и к выходным дням достигнет своего максимума.

Синоптики отмечают, что начало июля стало самым жарким за всю историю глобального потепления. В среду, 3 июля, две трети территории европейской России находились в зоне экстремального перегрева, где проживает примерно 60% населения страны.

Ранее МЧС предупредило о возможном усилении ветра, ливне и грозе в Москве. Метеопредупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00 сегодня, 3 июля. Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, жара побила два температурных рекорда. Так, этот день стал самым теплым с начала года. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.