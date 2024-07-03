Москвичей предупредили о непогоде 3 июля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

МЧС предупредило о возможном усилении ветра, ливне и грозе в Москве. Как сообщает пресс-служба ведомства, метеопредупреждение будет действовать с 12:00 до 21:00 сегодня, 3 июля. Сила ветра по шкале Бофорта ожидается крепкой или очень крепкой.

По прогнозам синоптиков Росгидромет неблагоприятные метеорологические явления прогнозируются в столице с 12 часов до 21 часа 3 июля. Порывы ветра могут достигать 17 м/с, — говорится в сообщении.

Москвичей и гостей столицы призвали быть внимательными и осторожными. МЧС сообщает, что необходимо соблюдать рекомендации и при возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам «101» или «112», либо на единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-31-01.

Ранее ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что очень жаркая погода продлится в Москве в среду и четверг, 3 и 4 июля. По ее словам, температура воздуха в эти дни может достигнуть отметки в плюс 35 градусов и установить новые температурные рекорды. Однако уже 5 июля столицу накроют сильные дожди, предупредила синоптик.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что воздух в Москве во вторник, 2 июля, прогрелся до отметки плюс 31 градус, жара побила два температурных рекорда. Так, этот день стал самым теплым с начала года. Кроме того, это самое жаркое 2 июля за все время метеонаблюдений с 1949 года.