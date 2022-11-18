Метеоролог предупредил москвичей о сильном снегопаде в предстоящие выходные Метеоролог Шувалов предупредил москвичей о сильном снегопаде в предстоящие выходные

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Снегопад в Москве

С наступлением выходных Москву накроет сильный снегопад, рассказал в беседе с NEWS.ru руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов. Согласно прогнозам метеоролога, москвичам и гостям столицы стоит готовиться к обильному выпадению осадков в пятницу и воскресенье. Температура воздуха не должна опуститься ниже минус 5 градусов.

В пятницу Москву накроет сильный снегопад с порывистым ветром. В субботу же снег пойдет на спад, а в воскресенье начнется с новой силой из-за прихода южного циклона. Столбик же термометра встанет на отметке 3–5 градусов мороза, — заявил Шувалов.

При этом 12 ноября Санкт-Петербург и Москва побили температурные рекорды для этого дня. Воздух в двух столицах прогрелся до 12,3 градуса, превысив таким образом рекордные значения 2008 и 2010 годов соответственно.

Климатическая служба Copernicus ранее сообщила, что европейцы могут столкнуться с аномально теплой зимой. Ожидается, что температура воздуха превысит исторические значения. Так, температуры выше среднего будут фиксироваться с вероятностью 50–60% в Великобритании, Центральной и Южной Европе. Ученые также отметили, что во Франции и в Германии выпадет намного меньше осадков, чем обычно.