Mash: вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов выпал из окна

В Москве погиб вице-президент «Лукойла» Равиль Маганов, он выпал из окна, передает Telegram-канал Mash. Это произошло в ЦКБ на улице Маршала Тимошенко. Причины произошедшего выясняются.

От полученных травм нефтяник скончался на месте, его тело обнаружил медицинский персонал. Причины произошедшего пока не установлены, в больнице работает полиция, — говорится в сообщении.

Известно, что в нефтяной компании Маганов работал с 1993 года. В 2006 году вступил в должность первого вице-президента, в 2020-м председателем совета директоров «ПАО» Лукойл.