Грузовик «Почты России» загорелся в Москве

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Telegram-канал Mash сообщил о грузовике «Почты России», загоревшемся на Третьем транспортном кольце (ТТК) около станции метро «Курская» в Москве. По данным канала, в нем находятся сотни посылок к 8 Марта.

Спасатели потушили кабину грузовика. Водитель не пострадал, — уточнил Mash.

Telegram-канал РЕН ТВ со ссылкой на дептранс столицы проинформировал об огромной пробке, образовавшейся на набережной Туполева. Водителям приходится объезжать горящую машину, так как из четырех полос ТТК двигаться можно только по двум, предупредил канал.

Накануне на трассе в Челябинской области в результате столкновения двух большегрузов начался пожар. Погиб один человек.

Ранее сообщалось, что в аварии на территории Катав-Ивановского района погибла семья с двумя детьми. Третьего ребенка, водителя и пассажира второго автомобиля пришлось госпитализировать.

Также стало известно, что в Сочи произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа Росгвардии. В результате аварии на Новом Краснополянском шоссе в Адлерском районе пострадали два человека, одного из которых зажало в машине. Водитель и пассажир одного из авто были госпитализированы. Предварительно, водитель КамАЗа при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автобусом, который от удара выехал на встречную полосу и зацепил легковую машину Lada.