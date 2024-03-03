Водителя зажало в легковушке после ДТП с автобусом и КамАЗом Росгвардии ДТП с участием автобуса и КамАЗа Росгвардии произошло под Адлером

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сочи произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса и КамАЗа Росгвардии, сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи». По его информации, в результате аварии пострадали два человека, одного из которых зажало в машине.

ДТП случилось на Новом Краснополянском шоссе в Адлерском районе. По предварительным данным, водитель КамАЗа при выезде на главную дорогу допустил столкновение с автобусом, который от удара выехал на встречную полосу и зацепил легковую машину Lada. В аварии также получил повреждения Mercedes, который в момент ДТП объезжал транспортные средства.

Среди пострадавших водитель и пассажир Lada. Один из них получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом предплечья. Обоих доставили в городскую больницу. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.

Ранее на юго-востоке Москвы произошла смертельная авария с участием трех автомобилей. В результате ДТП погибла 25-летняя пассажирка такси. По предварительной информации, виновником аварии стал водитель Mercedes, который допустил столкновение с машинами и перевернулся. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, водителем в нетрезвом состоянии.