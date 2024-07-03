Mash сообщил о массовой драке со стрельбой в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил о стрельбе на Тихорецком бульваре в районе Люблино в Москве. По данным канала, мужчина открыл огонь по людям во время драки мигрантов, где участвовали два десятка человек. В публикации также сообщается о наличии раненых.

Накануне сообщалось о стрельбе около торгового центра на улице Широтной в Тюмени. Свидетели утверждают, что в потасовке участвовало около 30 человек. На место происшествия приезжали полиция и скорая.

До этого студенты из Индии устроили массовую драку в Уфе возле здания Верховного суда Башкирии. В конфликте участвовали 15 человек. На кадрах, опубликованных каналом, видна толпа молодых людей. В какой-то момент начинается потасовка. На зачинщиков вскоре составили административный протокол за мелкое хулиганство. По предварительным данным, ссора возникла из-за долга.

В начале июня в Москве мигранты устроили поножовщину на стройке. Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2» . Один из пострадавших, 20-летний гражданин Таджикистана, получил удар ножом в пах, другой — в область бедра. Их госпитализировали. 31-летний нападавший после случившегося пытался в срочном порядке покинуть Россию, однако его задержали в аэропорту Домодедово.