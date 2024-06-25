Студенты из Индии устроили массовую драку в Башкирии и попали на видео

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Студенты из Индии устроили массовую драку в Уфе возле здания Верховного суда Башкирии, сообщает Telegram-канал Mash Batash. В конфликте участвовали 15 человек. На кадрах, опубликованных каналом, видна толпа молодых людей. В какой-то момент начинается потасовка.

Как утверждает канал, на зачинщиков драки составили административный протокол за мелкое хулиганство. По предварительным данным, ссора возникла из-за долга.

Ранее жители Екатеринбурга перебрали с алкоголем и устроили массовую драку перед входом в один из местных баров. Конфликт начался, когда охранники заведения Bla Bla Bar сделали замечание гостям. Один из отдыхающих выхватил нож и ударил им сотрудника бара, порезав мужчине руку. После этого нападавший начал набрасываться на всех, кто стоял рядом. На место массовой драки вызвали полицию и Росгвардию.

В Саратове также произошла массовая драка на улице Артиллерийской. В ней участвовали семь человек. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Один из участников потасовки задержан. По некоторым данным, у одного из дебоширов был топор.

В начале июня в Москве мигранты устроили поножовщину на стройке. Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2» . Один из пострадавших — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в пах, другой — в область бедра.