В российском городе произошла массовая драка В массовой драке в Саратове участвовали семь человек

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Как сообщили в Telegram-канале саратовского управления МВД, в городе произошла массовая драка на улице Артиллерийской, в ней участвовали семь человек. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося. Один из участников потасовки задержан. По некоторым данным, у одного из дебоширов был топор.

На место происшествия незамедлительно были направлены сотрудники полиции. В настоящее время гражданин 1974 года рождения — один из участников конфликта — задержан и доставлен в отдел полиции, — уточнили в пресс-службе.

Ранее жительница ЖК «Рублевский» в Одинцово, где 23 июня произошла драка со стрельбой, рассказала NEWS.ru, что участники конфликта орали, чтобы их перестали снимать на телефон. Один из участников открыл огонь из пистолета и чуть не попал в соседа женщины. Очевидица уточнила, что пуля попала в стену рядом с его окном.

В центре Кургана мигрант 21 июня несколько раз выстрелил из пистолета в воздух. Полиция задержала 37-летнего иностранца, оружие было при нем. Эксперты пришли к выводу, что пистолет пригоден для производства выстрелов и обладает поражающим действием, достаточным для причинения повреждений, опасных для жизни и здоровья человека.

В начале июня в Москве мигранты устроили поножовщину на стройке. Массовая драка рабочих произошла в жилищном комплексе «Царицыно-2» . Один из пострадавших — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в пах, другой — в область бедра.