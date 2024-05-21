Лето пришло в Москву раньше климатической нормы «Фобос»: метеорологическое лето началось в Москве 17 мая

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Метеорологическое лето в 2024 году пришло в Москву раньше климатической нормы на девять дней, сообщается на сайте проекта «Метеовести» Центра погоды «Фобос». Летняя погода в столице фиксируется с 17 мая, рассказали синоптики.

В начале второй половины месяца синоптические процессы резко перестроились, и начиная с 17 мая температура воздуха вот уже пятый день подряд становится выше 15-градусной отметки, — говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что первая половина месяца не демонстрировала активного расположения к летним процессам. В начале мая старт метеорологического лета прогнозировали в лучшем случае в сроки, близкие к норме, — 26 мая.

В метеорологии началом лета считается устойчивый переход среднесуточной температура воздуха через отметку 15 градусов. В то же время 23 и 24 мая ожидается небольшое снижение относительно целевого показателя, но эти два дня не смогут аннулировать накопленную температурную аномалию — к концу 21 мая она составит 7–8 градусов, а 22 мая вырастет еще.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в Москве до конца мая будет комфортная погода. Вероятность повторения заморозков, которые наблюдались в начале месяца в городе, не прогнозируется, уточнила она.