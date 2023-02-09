Квартира загорелась в многоэтажном доме в Москве

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В многоэтажном доме в Чертаново загорелась квартира на восьмом этаже, сообщили NEWS.ru в пресс-службе столичного главка МЧС. На данный момент сведений о пострадавших не поступало, возгорание потушено.

Чертановская улица, дом 21, к1. Пожар возник на кухне в квартире на восьмом этаже. Хозяин вышел самостоятельно из квартиры до прибытия пожарных. В 12:02 ликвидация открытого горения. Сведения о пострадавших не поступали. Пожарные работают на месте, — говорится в сообщении.

Еще один пожар 9 февраля произошел в исправительной колонии в Ростове-на-Дону. В результате возгорания двое осужденных погибли, один госпитализирован.

Ранее в доме в Новосибирске произошло частичное обрушение. В доме начался пожар, его площадь составила около 300 квадратных метров. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.