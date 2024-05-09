«Кубинский бриллиант» пролетел над Красной площадью в День Победы Пилоты Су-30СМ и МиГ-29 показали «Кубинский бриллиант» над Красной площадью

Фото: МО РФ

Знаменитый «Кубинский бриллиант» в составе девяти самолетов Су-30СМ и МиГ-29 в эти минуты пролетает над Красной площадью в Москве в рамках парада в честь празднования 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Минобороны России, которая ведет онлайн-трансляцию мероприятия на своей официальной странице во «ВКонтакте». Построение выполняют пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи».

Прямо сейчас над Красной площадью — знаменитый «Кубинский бриллиант» в составе девятки самолетов Су-30СМ и МиГ-29 пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи». Возглавляет группу полковник Андрей Алексеев, — говорится в сообщении.

Ранее по Красной площади в Москве прошел парадный расчет участников специальной военной операции. Во главе строя встал Герой России подполковник Евгений Хабаров. Бойцы пронесли знамена подразделений, освобождавших Новороссию в годы Великой Отечественной войны.

В Минобороны РФ добавили, что каждый военнослужащий парадного расчета является образцом личного мужества и отваги. В частности, в проходе по площади приняли участие семь Героев России и 24 кавалера ордена Мужества.

До этого президент России Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что бойцы — настоящие герои, которых поддерживает вся Россия. Также Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности.