Парадный расчет участников СВО прошел по Красной площади в Москве

Фото: МО РФ

Парадный расчет участников специальной военной операции прошел по Красной площади в Москве, сообщило Министерство обороны. Во главе строя встал Герой России, подполковник Евгений Хабаров. Бойцы пронесли знамена подразделений, освобождавших Новороссию в годы Великой Отечественной войны.

Под знаменами боевых частей, освобождавших в годы Великой Отечественной войны Донецк, Запорожье, Николаев, Одессу, проходит парадный расчет участников специальной военной операции. Во главе строя Герой России, подполковник Евгений Хабаров, — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что каждый военнослужащий парадного расчета является образцом личного мужества и отваги. В частности, в проходе по площади приняли участие семь Героев России и 24 кавалера ордена Мужества.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая с речью на параде Победы в Москве, обратился к участникам спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что бойцы — настоящие герои, которых поддерживает вся Россия. Также Путин заявил, что Россия никому не позволит ей угрожать, стратегические силы государства всегда находятся в боевой готовности.