Кубинские гастарбайтеры напали на спасателей у пляжа в Дзержинске

В подмосковном Дзержинске на одном из пляжей произошла потасовка между гастарбайтерами с Кубы и спасателями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в драке пострадал один из сотрудников береговой охраны, предварительно, от удара ножом.

В материале отмечается, что все началось после того, как спасатель сделал замечание подвыпившим иностранцам. Разгорелся конфликт, который перерос в драку. В итоге прибывшие к месту происшествия полицейские задержали восемь человек и привлекли их к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

До этого двое жителей Томска избили рэпера Teaky за то, что тот попытался проехать на электросамокате по тротуару на Сибирской улице. По его информации, пострадавший попал в больницу с травмой головы, повреждением глазного яблока, височным переломом и кровоизлиянием.

Ранее в Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за несовершеннолетнюю девушку. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.