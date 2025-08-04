Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 17:32

Кубинские гастарбайтеры напали на спасателей у пляжа в Дзержинске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В подмосковном Дзержинске на одном из пляжей произошла потасовка между гастарбайтерами с Кубы и спасателями, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва». По его данным, в драке пострадал один из сотрудников береговой охраны, предварительно, от удара ножом.

В материале отмечается, что все началось после того, как спасатель сделал замечание подвыпившим иностранцам. Разгорелся конфликт, который перерос в драку. В итоге прибывшие к месту происшествия полицейские задержали восемь человек и привлекли их к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве.

До этого двое жителей Томска избили рэпера Teaky за то, что тот попытался проехать на электросамокате по тротуару на Сибирской улице. По его информации, пострадавший попал в больницу с травмой головы, повреждением глазного яблока, височным переломом и кровоизлиянием.

Ранее в Уфе мужчина стал фигурантом уголовного дела после того, как заступился за несовершеннолетнюю девушку. Подросток обратилась к нему на улице и рассказала, что стала жертвой изнасилования. В ответ на это мужчина напал на предполагаемого преступника и нанес ему травмы.

Россия
Подмосковье
пляжи
драки
спасатели
гастарбайтеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия ответила на заявление посла Германии о южных Курилах
ХАМАС заявил о готовности освободить всех заложников из сектора Газа
Нидерландские футболисты требуют миллиарды евро от ФИФА
Трампа позвали спасти Израиль от самого себя
Диетолог назвал специю, которая заменит соль при болезнях сердца
«Запрещенная тема»: друг Антонова раскрыл правду о его детях
К процессу по теракту в «Крокусе» может присоединиться еще одна сторона
Минюст признал «Фонд имени Розы Люксембург» нежелательной организацией
Армия дезертиров: из ВСУ сбежал 1 млн бойцов — Зеленский бьется в истерике
Военэксперт раскрыл, как ВС РФ на недели парализуют украинские аэродромы
Звезда REFLEX стала первой в России певицей с личным вертолетом
Бефстроганов: говядина по-русски по старинному царскому рецепту
Страх полетов создал транспортный апокалипсис на юге России
Юрист раскрыла, в каком случае можно не платить за стрижку в салоне
Военэксперт ответил, когда ВСУ могут вновь попытаться вторгнуться в Россию
Кому положены выплаты на ребенка к 1 сентября 2025 года, какая сумма
Суд продлил арест фигурантам дела о теракте в «Крокусе»
Трамп обрушился с критикой на Индию из-за российской нефти
«Поставляют оружие наркокартелям»: раскрыта связь ВСУ с колумбийской мафией
В Европе признали потерю Украиной части территорий
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.