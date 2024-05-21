Бордель с «казановами» накрыли в центре Москвы SHOT: полиция задержала восемь мужчин-проституток из борделя в Центре Москвы

В Москве правоохранительные органы накрыли крупный бордель с мужчинами-проститутками, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, оперативники пришли с проверкой в столичную сауну в Малом Каретном переулке под названием «Казанова» в ночь на 20 мая.

В результате полиция задержала восемь мужчин в возрасте от 20 до 42 лет. На допросе они признались, что оказывали интим-услуги посетительницам заведения. Начата проверка.

Ранее в Екатеринбурге общественники добились закрытия спа-салона с интимными услугами, который располагался в 70 метрах от городской администрации. Полиция нагрянула в заведение с обыском. Открывать им не стали, поэтому они сначала попытались взломать дверь кувалдами, а после решили войти в салон через окно цокольного этажа. Местные жители жаловались, что в борделе всегда много пьяных мужчин и слышны крики и стоны девушек.

До этого SHOT писал, что 38 предполагаемых проституток были задержаны ночью в Москве и доставлены в отдел полиции из стриптиз-клуба. Полицейские провели облаву на мужской ночной клуб на Петровке. В МВД каналу сообщили, что клиентам в заведении предоставляются интимные услуги. Оно представлено как клуб премиум-класса со стриптиз-шоу и приватными услугами.