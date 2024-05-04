38 проституток задержали за ночь в столичном клубе SHOT: 38 предполагаемых проституток задержаны в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

38 предполагаемых проституток были задержаны ночью в Москве и доставлены в отдел из стриптиз-клуба, сообщает Telegram-канал SHOT. Полицейские провели облаву на мужской ночной клуб на Петровке после полученной информации.

В МВД каналу сообщили, что клиентам там предоставляются интимные услуги. Заведение представлено как клуб премиум-класса со стриптиз-шоу и приватными услугами. В ходе операции были задержаны 38 полуобнаженных женщин, которых отвезли в отдел для допроса. Задержанным грозит штраф за участие в проституции. Сейчас также проводится проверка руководства клуба.

Ранее в Ленинградской области проститутка обманула механика на 250 тысяч рублей. Мужчина решил воспользоваться услугами женщины, но она к нему так и не приехала. 32-летний механик нашел девушку на одном из сайтов и согласился заплатить за ее услуги 20 тысяч рублей, сначала она попросила перевести 50% в качестве предоплаты, потом залог и страховку в размере 12,5 тысячи рублей, которую пообещала вернуть, если встреча пройдет без происшествий.

Также сообщалось, что житель Санкт-Петербурга, вернувшийся с СВО, заявил в полицию после списания с его счета почти миллиона рублей, однако, как выяснилось потом, мужчина добровольно потратил деньги на трех проституток после ссоры с супругой. Он обратился к правоохранителям, потому что его заставила жена, которая не знала о похождениях мужа и была уверена, что его просто обокрали.