В Ленобласти проститутка обманула механика на 250 тысяч

В Ленинградской области проститутка обманула механика на 250 тысяч рублей, передает «Фонтанка». По данным издания, мужчина решил воспользоваться услугами женщины, но она к нему так и не приехала.

Как стало известно газете, 32-летний механик нашел девушку на одном из сайтов и согласился заплатить за ее услуги 20 тысяч рублей, сначала она попросила перевести 50% в качестве предоплаты, потом залог и страховку в размере 12,5 тысячи рублей, которую пообещала вернуть, если встреча пройдет без происшествий.

По информации издания, после этого пострадавший еще дважды перевел девушке по 15,5 тысячи рублей, после чего он заподозрил неладное и попросил вернуть ему все деньги. Тогда проститутка заявила, что не может это сделать, и попросила еще 10 тысяч рублей. В итоге она обманула мужчину на 250 тысяч рублей. Обманутый житель Ленобласти обратился в правоохранительные органы, он оценил ущерб как значительный, поскольку в месяц зарабатывает 50 тысяч рублей.

Ранее житель Краснодарского края два раза ударил ножом проститутку после того, как воспользовался ее услугами. После свидания молодые люди стали обсуждать свое финансовое положение. Девушка сказала своему клиенту, что зарабатывает больше него и его родителей. Ее слова сильно разозлили краснодарца и он потребовал от нее извинений. Не получив их, он дал ей пощечину, после чего дважды ударил ножом в живот.