В Екатеринбурге силовики нагрянули с кувалдами в бордель В Екатеринбурге общественники добились закрытия интимного салона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Екатеринбурге общественники добились закрытия спа-салона с интимными услугами, который располагался в 70 метрах от городской администрации, передает пресс-служба организации «Народный контроль». Полиция нагрянула в заведение с обыском. Открывать им не стали, поэтому они сначала попытались взломать дверь кувалдами, а после решили войти в салон через окно цокольного этажа. Местные жители жаловались, что в борделе всегда много пьяных мужчин и слышны крики и стоны девушек.

Нас уже замучил бордель, который расположился в нашем доме. Постоянные крики, шум, вздохи, стоны. Толпы пьяных мужиков, иногда девушки кричат: «Помогите!» Нет сил терпеть. От участкового толку нет, — обратилась жительница к межрегиональной общественной организации.

Общественники отмечают, что они проводили так называемые «контрольные закупки» перед тем, как обратиться к полиции. Причем делали они это неоднократно, из-за чего в салоне их стали узнавать и перестали впускать.

Уточняется, что ранее в этом помещении работал салон, который закрыли после возбуждения дела об организации занятия проституцией. Но вскоре заведение все равно продолжило работу под новой вывеской.

Ранее сообщалось, что в городе Таре Омской области против двух женщин в возрасте 36 и 51 года завели дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемые работали администраторами в гостинице на въезде в город, где принимали заказы от клиентов.