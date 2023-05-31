Кража иконы из храма в центре Москвы попала на видео В центре Москвы из храма Иоанна Богослова украли икону Божьей Матери Боголюбской

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Из храма Иоанна Богослова на Новой площади в центре Москвы похищена икона Божьей Матери Боголюбской, сообщает «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы. При этом, как стало известно, организатор кражи спустя некоторое время заявила, что вынесла икону, так как является ее владелицей.

Издание уточняет, что инцидент произошел 30 мая, но известно о нем стало только день спустя. По предварительным данным, организатор похищения отвлекла продающую свечи в храме женщину, в то время как две ее подельницы вынесли икону из церкви.

Сообщается также, что спустя некоторое время похитительница позвонила настоятелю храма отцу Павлу и заявила, что икона принадлежит ей и поэтому она ее забрала. Священнослужитель попросил вернуть икону или предоставить официальные документы на нее, однако женщина отказалась что-либо делать. Теперь столичные правоохранители проводят проверку инцидента.

О материальной и исторической ценности похищенной иконы не сообщается.

В феврале из Покровского храма в деревне Мишуково мужчина украл цепочку с крестиком. Перед совершением кражи мужчина поставил свечку напротив иконы святых мощей мученика Харлампия, а после содеянного перекрестился и покинул храм. Ущерб оценили в 15 тысяч рублей.