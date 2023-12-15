Концерт Гуфа в Москве привлек внимание полиции SHOT: полиция проверяет факт нападения на девушку на концерте Гуфа в Москве

Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Гуф (Алексей Долматов)

Telegram-канал SHOT сообщает, что полиция инициировала проверку из-за нападения на девушку на концерте рэпера Гуфа (Алексея Долматова) в Москве. По его данным, зрительницу госпитализировали с выступления с черепно-мозговой травмой и переломом костей лица.

Канал пишет, что во время выступления между 30-летней пострадавшей и мужчиной из зрительного зала вспыхнул конфликт. По информации SHOT, девушка пыталась заснять оппонента на камеру смартфона, но тот ударил ее по голове и лицу, а также разбил гаджет. В публикации указано, что теперь полиция разыскивает нападавшего.

Ранее Telegram-канал Mash заявлял, что Следственный комитет России начал проверку в отношении Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих. По данным канала, поводом для проверки послужило видео со священнослужителями, опубликованное исполнителем в Instagram (деятельность в РФ запрещена) под песню «Тем, кто с нами». Ведомство эту информацию не комментировало.

Вскоре после этой новости рэпер опубликовал видеообращение, в котором извинился за выложенный им ролик. Гуф объяснил, что «по неосторожности» опубликовал на своей странице видео, которое нашел в интернете. Рэпер заявил, что удалил ролик, когда на него обрушилась волна хейта. По его словам, тогда он понял, что сделал что-то не так.