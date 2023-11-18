«Видит бог»: Гуф оправдался за видео со священниками Гуф извинился за видео со священниками после новостей о проверке СК

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Алексей Долматов

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видеообращение, в котором извинился за выложенный им ролик с православными священниками. Исполнитель сделал это после сообщений о том, что Следственный комитет России начал в его отношении проверку на предмет оскорбления чувств верующих.

Я искренне извиняюсь перед теми людьми, перед теми верующими, православными, чьи чувства я задел. Я искренне каюсь за то, что выложил этот идиотизм [в Сеть]. <...> Я никак не хотел задеть ничьи чувства, тем более православных людей, — заверил Гуф.

Гуф объяснил, что «по неосторожности» опубликовал на своей странице видео, которое нашел в интернете. Рэпер заявил, что удалил ролик, когда на него обрушилась волна хейта. По его словам, тогда он понял, что сделал что-то не так.

Видит бог, я ничьи чувства задеть не хотел. Я сам являюсь православным христианином, крещеным. Давайте на этом поставим точку, — предложил рэпер публике.

Ранее стало известно, что Следственный комитет России инициировал проверку в отношении Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом для проверки послужило видео со священнослужителями под песню «Тем, кто с нами». Донос на рэпера написали правозащитники центра «Сорок сороков».