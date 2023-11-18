СК проверит рэпера Гуфа на оскорбление чувств верующих Mash: активисты написали на Гуфа донос из-за ролика со священниками

Фото: vk.com/guf

Алексей Долматов

Telegram-канал Mash сообщает, что Следственный комитет России инициировал проверку в отношении рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) по статье об оскорблении чувств верующих. По данным канала, поводом для проверки послужило видео со священнослужителями, опубликованное исполнителем в Instagram (деятельность в РФ запрещена) под песню «Тем, кто с нами». Ведомство эту информацию пока не комментировало.

Как пишет Mash, донос на рэпера написали правозащитники центра «Сорок сороков». Они попросили проверить ролик на оскорбление чувств верующих, а саму песню — на предмет пропаганды наркотиков. Также отмечается, что активисты попросили отменить ближайший концерт Гуфа, который состоится в Москве 14 декабря.

Гуф опубликовал ролик в сторис в Instagram. Исполнитель удалил публикацию после волны критики в свой адрес, но случившееся никак комментировать не стал.

Ранее сообщалось, что российского рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не отправил в Минюст отчетность о своих доходах и расходах, как это обязаны делать иноагенты. Защита просила Савеловский суд Москвы проявить снисхождение к артисту, но судья своего решения не изменил.