«Катюша-экстремалка»: малышка-панда поразила своими навыками лазанья

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша из Московского зоопарка продемонстрировала своим поклонникам навыки лазанья. Малышка взобралась высоко по прутьям вольера, а затем элегантно спустилась. Ролик опубликовала на своей странице в Telegram-канале директор зоосада Светлана Акулова.

Она отметила, что подписчики давно просили показать им, как панда-экстремалка спускается с такой высоты. На кадрах видно, как Катюша осторожно нащупывает лапками опоры и медленно спускается вниз.

Ранее Акулова показала «рабочие» будни Катюши. На кадрах видно, как мама Диндин выталкивает малышку к посетителям и слегка удерживает ее за шкирку на виду у публики. На фоне слышны голоса зрителей, которые пришли посмотреть на панду. Папу Жуи работники зоопарка отселили в другой вольер.

Катюша всегда радует своих зрителей интересными поступками и хулиганствами. На недавнем видео она состроила гримасу видеооператору перед тем, как уснуть, а до этого пыталась угнаться за уборщиком с метлой, который приходил наводить порядок в вольере.

Кроме того, стало известно, что в четыре года подросшая Катюша отправится в Китай. В Московском зоопарке отметили, что там, возможно, ей найдут «жениха».