Панда Катюша состроила гримасу перед сном и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша после активного дня приготовилась к сладкому сну. Уставшая малышка устроилась на бревнах и наблюдала оттуда за работниками зоосада. Ролик опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова. Несмотря на сильное желание спать и слипающиеся глазки, панда не удержалась от хулиганства и состроила гримасу видеооператору, снимавшему ее.

Катюша готовится ко сну, а вы? — обратилась к подписчикам Акулова.

Ранее появилось видео, как Катюша инспектировала уборку своего вольера. Она преследовала уборщика с метлой по всей территории. Мужчина сначала пытался играть с малышкой, а потом начал от нее убегать.

До этого глава зоопарка опубликовала видео, на которых видно, как панда Катюша неуклюже убегает от мамы, но та настигает ее, уволакивает в листву и сжимает в крепких объятиях. Какое-то время малышка-панда сопротивляется и отвлекается, чтобы пожевать листья бамбука, но затем сдается и растворяется в теплых материнских объятиях.

Катюша родилась в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Она стала первым представителем данного вида в России, который появился на свет естественным путем. Ее родители — самец Жуи и самка Диндин.