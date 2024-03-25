Опубликовано видео с «обнимашками» панды Катюши и ее мамы Дин-Дин

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Директор Московского зоопарка Светлана Акулова опубликовала в Telegram-канале кадры, на которых видно, как панда Катюша неуклюже убегает от мамы, но та настигает ее, уволакивает в листву и сжимает в крепких объятиях. Какое-то время малышка-панда сопротивляется и отвлекается, чтобы пожевать листья бамбука, но затем сдается и растворяется в теплых материнских объятиях.

Для теплоты в ваших сердцах. Бесконечная любовь мамы и дитя, — написала Акулова.

Ранее панда Катюша спряталась под бревнами от мамы, чтобы спокойно пожевать бамбук. Когда Дин-Дин обнаружила малышку панду, последняя оттолкнула маму лапками и, обхватив веточку всеми четырьмя конечностями, продолжила смаковать угощение.

7 марта малышка-панда впервые вышла в большой вольер. Некоторое время после рождения она находилась с мамой в неэкспозиционном помещении, подготовленном специально для родов и первых месяцев жизни.