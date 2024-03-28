Панда Катюша помогла убрать вольер и попала на видео

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Панда Катюша решила проинспектировать уборку вольера и преследовала уборщика с метлой по всей территории. Забавную видеозапись опубликовала в своем Telegram-канале директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Так весело проходит уборка с Катюшей, — подписала Акулова ролик.

Накануне Акулова опубликовала два ролика, на которых панда Катюша карабкается вверх по бревнам в вольере. Помогая себе зубами и когтями, она добирается по решетке до самого верха клетки. Детеныш просовывает через прутья лапы и пытается подняться еще выше.

До этого глава зоопарка опубликовала видео, на которых видно, как панда Катюша неуклюже убегает от мамы, но та настигает ее, уволакивает в листву и сжимает в крепких объятиях. Какое-то время малышка-панда сопротивляется и отвлекается, чтобы пожевать листья бамбука, но затем сдается и растворяется в теплых материнских объятиях.

Панда Катюша родилась в Московском зоопарке 24 августа 2023 года. Она стала первым представителем данного вида в России, который появился на свет естественным путем во время спаривания самца Жуи и самки Диндин. Отмечается, что рождение детеныша панды — это очень большая удача, а также результат долгой и кропотливой работы специалистов.