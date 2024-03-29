«Не удержалась от хулиганства»: панда Катюша рассмешила детей в зоопарке Московский зоопарк показал новое видео с подросшей пандой Катюшей

Фото: t.me/svetlanaakulova1

Московский зоопарк поделился видео с «рабочими» буднями панды Катюши. Забавный ролик опубликовала директор зоосада Светлана Акулова. На кадрах видно, как мама Диндин выталкивает малышку к посетителям и слегка удерживает ее за шкирку на виду у публики. На фоне слышны голоса зрителей, которые пришли посмотреть на Катюшу в экспозиционном вольере.

Катюша сегодня очень активна — весь день развлекает гостей, — написала Акулова.

На последнем видео, опубликованном Светланой Акуловой, Катюша после активного дня устроилась на бревнах и наблюдала оттуда за работниками зоосада. Однако, несмотря на сильное желание спать и слипающиеся глазки, панда не удержалась от хулиганства и состроила гримасу видеооператору. До этого малышка-панда решила проинспектировать уборку вольера и начала преследовать уборщика с метлой по всей территории.

Ранее стало известно, что в четыре года подросшая панда Катюша уедет в Китай. В Московском зоопарке отметили, что там, возможно, ей найдут «жениха».

Первый в России детеныш панды родился в конце августа 2023 года. Сейчас ее вес достиг примерно 18 кг. У Катюши выросли зубы, она активно двигается и познает мир. Свое имя она получила в результате голосования в проекте «Активный гражданин». Живет детеныш вместе с мамой Диндин. Папу Жуи работники зоопарка отселили в другой вольер.