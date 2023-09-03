Молодожены едва не утонули из-за пожара на катере в Долгопрудном Катер с молодоженами загорелся на водохранилище в Долгопрудном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Катер с молодоженам вспыхнул во время празднования свадьбы на водохранилище в городе Долгопрудный в Московской области, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» и публикует соответствующие кадры. Никто из находящихся на плавательном средстве не пострадал, к горящему катеру вовремя подъехало другое судно и взяло пассажиров на борт.

Канал уточняет, что в момент ЧП на катере находились пассажиры в свадебных костюмах.

Ранее на реке Ждановке в Петербурге катер врезался в набережную, в результате были госпитализированы капитан и двое пассажиров судна. СМИ писали, что лодка потеряла управление и врезалась в бетонную опору, крутилась на месте и протаранила каменную плиту.

До этого стало известно, что круизный теплоход «Москва 208» врезался в бетонный пирс в Ярославле. Инцидент произошел при швартовке на Волге. В момент ЧП на борту теплохода находился 81 человек. Им была оказана медицинская помощь. В результате происшествия три пассажира пострадали. В экстренных службах сообщили, что судно не получило сильных повреждений.

12 июня на реке Лене танкер «Ерофей Хабаров» столкнулся со стоящим на рейде танкером ТР-901. В результате происшествия была повреждена цистерна с топливом, из которой в акваторию реки вытекли нефтепродукты. У танкера «Ерофей Хабаров» зафиксированы повреждения, был причинен крупный ущерб его грузу.