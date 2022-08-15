В Петербурге катер протаранил набережную В Петербурге катер врезался в набережную, пострадали три человека

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На реке Ждановке в Санкт-Петербурге катер врезался в набережную, капитан и двое пассажиров с травмами попали в больницу, передает Telegram-канал «Mash на Мойке». Уточняется, что судно потеряло управление и врезалось в бетонную опору, затем некоторое время крутилось на месте и протаранило каменную плиту.



Водителя без сознания с переломом основания черепа и ушибом мозга увезли на скорой. Также в больницу с сотрясениями и ушибами попали двое пассажиров — 43-летний мужчина и 40-летняя женщина.

В ночь на 15 августа в Нижнем Тагиле произошло ДТП, в котором погибли пять человек и двое получили травмы. В карету скорой помощи врезался легковой автомобиль с подростками. Авария случилась на перекрестке улиц Газетная и Октябрьская. Молодые люди угнали Hyundai Accent и на скорости 170 км/ч пытались скрыться от полицейских. В результате водитель решил проскочить на красный сигнал светофора, не справился с управлением и иномарка влетела в реанимобиль. После столкновения легковушка загорелась. В результате скончались находившаяся в служебной машине женщина-фельдшер, водитель и три пассажира Hyundai.

Ранее сообщалось, что в штате Пенсильвания США один человек погиб и 15 пострадали из-за автомобиля, который врезался в толпу людей. Авария произошла 14 августа в городе Бервик.