Кандидаты в мундепы Москвы подрались на дебатах из-за грязного пруда SHOT: кандидаты в мундепы Москвы подрались на дебатах, не сумев поделить пруд

Фото: vk.com/jorinb

Борис Жорин

В Новой Москве на территории поселения Московский во время публичных дебатов подрались кандидаты в муниципальные депутаты города от партий КПРФ и ЛДПР, Борис Жорин и Егор Коськов, кадрами с места мероприятия поделился Telegram-канал SHOT. По информации канала, те не смогли поделить пруд на территории поселения, который каждый хотел демонстративно почистить. В результате драки никто не пострадал.

На кадрах видно, как один из депутатов начал активно толкать другого руками, из-за чего тот обратился в бегство. После этого нападавший поспешил доказать, что ему удалось отстоять пруд, и вытащил из водоема кусок металла. Жорин и Коськов обвинили друг друга в провокациях и признали, что вывод придется делать избирателю.

Ранее бывший председатель горкома КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил об избиении полицейскими. Он считает такое жесткое задержание заказным — из-за его политической деятельности. Мужчина утверждает, что сотрудники МВД нанесли ему множественные побои и продержали в отделе практически сутки. Член КПРФ снял побои и обратился в Следственный комитет с заявлением из-за действий полицейских.