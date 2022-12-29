Член КПРФ в Нижневартовске пожаловался на избиение полицейскими

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший председатель горкома КПРФ в Нижневартовске Дмитрий Хрипунов заявил об избиении полицейскими, сообщает 86.RU. Он считает такое жесткое задержание заказным, из-за его политической деятельности.

Всё началось с того, что я начал снимать уборку снега проезжей части на (улице - NEWS.ru) Мусы Джалиля, туда подъехали полицейские, подошли ко мне. Я стал требовать предъявить документы и представиться, как того требует закон, но один из них только кричал фамилию Андрейкин и тыкал мне в лицо удостоверением. Потом начали бить, били по рукам, ногам, телу ногами и руками, — заявил он

Мужчина утверждает, что сотрудники МВД нанесли ему множественные побои и продержали в отделе практически сутки. Член КПРФ «снял» побои и обратился в Следственный комитет с заявлением из-за действий полицейских.

Депортированый из России в Молдавию по решению суда блогер Некоглай (Николай Лебедев) опубликовал видео на YouTube, в котором заявил, что подвергся избиению в ОМВД по Пресненскому району Москвы, куда его доставили после задержания. По его словам, так сотрудники полиции добивались от него публичных извинений за съемку скандального ролика про российского военнослужащего.